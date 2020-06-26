مصر تتصدر أول كلمات محمد صلاح بعد تتويج ليفربول

تصدر اسم مصر الكلمات الأولى لنجم وهداف ليفربول “محمد صلاح” بعد ساعات من تتويج الفريق بلقب الدوري الانجليزي للمرة الأولى منذ 30 عامًا، ليلة أمس الخميس، بفضل سقوط مانشستر سيتي في الخسارة على ملعب تشيلسي “ستامفورد بريدج”.

وقال محمد صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر “أود أن أشكر كل الناس الذين وقفوا معي ودعموني في كل الأوقات، بالأخص بلدي الحبيب مصر والوطن العربي”.

وأضاف محمد صلاح صاحب 17 هدفًا حتى الجولة 31 من البريميرليج “عمري ما أنسى دعمكم لي، وأهدي لكم لقب الدوري”.

ويُعد محمد صلاح أفضل لاعب صناعة للأهداف في قائمة أفضل 5 هدافين بالدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث صنع 7 أهداف وسجل 17 هدفًا.

ويحتاج الملك المصري أو مو صلاح لهدفين فقط خلال الجولات المتبقية لمعادلة رصيد أهداف متصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي هذا الموسم “جيمي فاردي”، للمنافسة على لقب هداف الموسم للموسم الثالث على التوالي.

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