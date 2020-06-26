محمد ابو تريكة يتحسر نيابة عن محمد صلاح

ناب أسطورة منتخب مصر والاهلي “محمد ابو تريكة” عن مواطنه محمد صلاح في التحسر على غياب جمهور ليفربول في احتفالات النادي بأول لقب له في الدوري الانجليزي الممتاز منذ 30 عامًا.

وسيحرم ليفربول من جمهوره في المباريات المتبقية من الدوري الانجليزي بسبب جائحة فيروس كورونا، ولن يتمكن الفريق من الاحتفال باللقب الذي طال انتظاره منذ عام 1990 سواء في ملعب آنفيلد روود أو في شوارع مدينة ليفربول، حيث تُمنع التجمعات بمختلف أنواعها.

وأعلن ليلة أمس الخميس تتويج ليفربول بلقب الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2020/2019 قبل 7 جولات من نهاية المسابقة بسبب الخسارة التي مُني بها منافسه الأول “مانشستر سيتي” أمام مضيفه تشيلسي، في ختام الجولة 31 من المسابقة.

وقال محمد ابو تريكة في الاستوديو التحليلي لقناة بي ان سبورت القطرية “من المحزن ألا يُتوج محمد صلاح وزملائه في ليفربول بلقب الدوري الانجليزي في حضور جمهور، بعد أن قدم الفريق موسمًا استثنائيًا، كان الأجدر فيه بالتتويج بلقب البريميرليج”.

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وأضاف “ليفربول أكمل المسيرة المذهلة التي بدأها بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2019، وأي طفل صغير عمره ستة أعوام يعرف الآن ما هي تشكيلة ليفربول الأساسية، وهذا نجاح كبير للفريق وللمدير الفني يورجن كلوب”.

وأكد محمد ابو تريكة أن ليفربول الفريق الأفضل في إنجلترا من دون منازع، ويجب على منافسيه المباشرين أمثال مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي بذل المزيد من الجهد للوصول إلى جزء من مستواه.

وحسم ليفربول لقب البريميرليج لصالحه بفارق 23 نقطة عن مانشستر سيتي في الجولة 31، وسيحصل على ممر شرفي عند زيارة مانشستر سيتي في الجولة 32 يوم الخميس المقبل الموافق 2 يوليو، حيث ستتوقف مباريات الدوري الإنجليزي مطلع هذا الأسبوع بسبب انشغال بعض الأندية بمباريات كأس الاتحاد الإنجليزي.

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