مهاجم بيراميدز “جون انطوي” معروض على الزمالك

تلقى نادي الزمالك عرضًا للحصول على خدمات مهاجم بيراميدز الغاني “جون انطوي” خلال الميركاتو الصيفي 2020.

وقام أحد الوسطاء بتقديم عرض إلى إدارة الزمالك، بالتعاقد مع جون انطوي، مقابل دفع 15 مليون جنيه إلى نادي بيراميدز.

ويضم الزمالك في قائمته 7 لاعبين أجانب، هم: التونسي فرجاني ساسي، والثلاثي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وحميد احداد، والكونغولي كابونجو كاسونجو، والإيفواري رزاق سيسيه، والنيجيري معروف يوسف.

وينوي الزمالك الإبقاء على بعض اللاعبين الأجانب مثل “فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم”، والتخلص من الرباعي “كاسونجو وسيسيه واحداد ومعروف يوسف”، من أجل افساح المجال للتعاقد مع صفقتين جديدتين في الميركاتو الصيفي 2020.

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ولعب الغاني جون انطوي في عدد من أندية الدوري المصري الممتاز وهم “الاسماعيلي، والاهلي، ومصر المقاصة”، وأخيرًا بيراميدز، وكان يرغب الزمالك في ضمه من الفريق الفيومي قبل انتقاله للأخير.

ويحسم الزمالك مسألة ضم جون انطوي من عدمه، بعد عرض الأمر على المدير الفني للفريق الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي يدرس الأسماء المعروضة عليه للتعاقد مع أحدها خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

ويتصدر الغاني جون انطوي قائمة الهدافين التاريخيين للاعبين الأجانب بالدوري المصري الممتاز طوال تاريخه برصيد 70 هدف، سجل منهم 28 مع الاسماعيلي، و37 مع مصر المقاصة، و3 مع الاهلي وهدفين مع بيراميدز.

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