رياضة | الصدمة الكبرى.. الأهلي مُهدد بضياع أكبر صفقاته الصيفية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 06:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الصدمة الكبرى.. الأهلي مُهدد بضياع أكبر صفقاته الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب النادي الأهلي منذ فترة طويلة في التعاقد مع جاكسون موليكا نجم نادي مازيمبي الكونغولي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقدم النادي الأهلي عرض بقيمة مليون و٥٠٠ ألف دولار إلى نادي مازيمبي لضم موليكا خلال ميركاتو الصيف المقبل من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر.

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وكشفت تقارير صحفية أن نادي مازيمبي رفض العرض المقدم من النادي الأهلي لضم موليكا على الرغم من أنه ليس بمبلغ صغير.

وأشارت التقارير إلى أن مازيمبي رفض عرض الأهلي لأنه يتواجد معه في إفريقيا ويعتبر من منافسيه وبالتالي لا يفضل بيع موليكا له وينوي بيعه لنادي خارج القارة.

وسيحاول مسئولو القلعة الحمراء التفاوض مع نادي مازيمبي مرة أخرى وتقديم عرض أضخم إلى النادي لمحاولة ضم جاكسون موليكا في الأيام القادمة.