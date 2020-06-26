رياضة | أسطورة ألمانيا يداعب ميسي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 06:18 مساءً - انت الان تقراء خبر أسطورة ألمانيا يداعب ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص على أسطورة الكرة الألمانية، لوثار ماتيوس على مداعبة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة.

وتوج ميسي بجميع الألقاب الفردية والجماعية الممكنة مع فريقه برشلونة، ولكن يعاب على "البرغوث"، عدم قدرته على مساعدة الأرجنتين في التتويج بلقب كبير، حيث خسر 4 نهائيات مع منتخب "التانغو"، كان أبرزها نهائي كأس العالم ضد ألمانيا عام 2014.

ورغم حصوله على 6 كرات ذهبية، إلا أن المقارنات مستمرة بين ميسي، ومواطنه دييغو مارادونا، الذي لم يحقق نفس النجاحات مع الأندية التي لعب لها، لكنه قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم في 1986.

وفي هذا السياق قال ماتيوس:"أمر لا يمكن تصديقه، إن لم يعجبكم ميسي، ألمانيا جاهزة لاستقباله ومنحه جواز السفر والجنسية، سنستقبله بأذرع مفتوحة ليلعب معنا".

Advertisements

وأضاف:"لا أستطيع فهم المناقشات حول المقارنة بين ميسي ومارادونا، الأرجنتين محظوظة بامتلاك كل منهما، بغض النظر عن من الأفضل".

وتابع: "الأرجنتين لديها ثنائي من الأعظم في تاريخ اللعبة، لذلك لا يجب التفكير في أي شيء آخر".

وعن إمكانية انتقال ميسي للدوري الألماني، علق ماتيوس: "بكل تأكيد أتمنى رؤية ذلك، لكن بكل أمانة، أشعر بسعادة كبيرة لمجرد تواجده (ميسي) في كرة القدم، لأنه شخص رائع ولاعب عظيم".

تجدر الإشارة إلى أن ماتيوس (59 عاما)، قضى أزهى فتراته في مسيرته مع نادي بايرن مونيخ، وقاد منتخب بلاده ألمانيا للظفر بلقب مونديال عام 1990.