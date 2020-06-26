رياضة | دورتموند يصف كلوب بكلمة واحدة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 06:18 مساءً - انت الان تقراء خبر دورتموند يصف كلوب بكلمة واحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشاد المدير الرياضي لبروسيا دورتموند مايكل زورك، بمدرب ليفربول يورجن كلوب بعد تتويج بلقب بطولة الدوري الانجليزي يوم امس الخميس.

ووصف المدير الرياضي لنادي دورتموند كلوب بأنه "محمد علي كرة القدم" بعدما قاد الفريق الانجليزي للقب "البريميير ليغ".

وكتب الدولي الألماني السابق في رسالة تهنئة لكلوب "أنت عظيم. تستحق منذ سنوات تسميتي لك بمحمد علي كرة القدم".

وقاد كلوب دورتموند للقب البوندسليغا في 2011 و2012 وكأس ألمانيا في 2012، كما وصل بالفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الذي خسره أمام بايرن في 2013.

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وهنأ المدير الإداري لدورتموند هانس يواكيم فيتسكه أيضاً كلوب وتحقيقه للقب دوري قوي يضم العديد من الفرق القوية.

وحين رحل كلوب عن دورتموند في 2015، لم يستطع فيتسكه كبح دموعه.

واعتبر فيتسكه أن كلوب يجب اعتباره أحد أكبر المدربين في العالم.

وقال "إنه الآن أحد أعظم المدربين في العالم بعد أن أتقن في انجلترا طريقة الضغط التي أنشأها بنفسه".