رياضة | تحديد موعد عودة فايلر لقيادة الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 06:18 مساءً - انت الان تقراء خبر تحديد موعد عودة فايلر لقيادة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب عشاق ومحبو النادي الأهلي، عودة المدرب السويسري رنيه فايلر لقيادة تدريبات الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، إستعدادا لعودة منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري أعلن عودة النشاط الرياضي في مصر ومن ضمنه استئتاف بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية للتعايش السلمي مع فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الوباء العالمي.

من جانبه تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن موعد عودة رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي من سويسرا مؤكدا أنه سيعود إلى القاهرة نهاية شهر يونيو الجاري.

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وتحدث عبد الحفيظ في تصريحات إذاعية: هناك تواصل مع فايلر، وأكد على عودته للقاهرة في نهاية يونيو الجاري، ليقود الفريق في الفترة المقبلة".

وأضاف مدير الكرة بالنادي الأهلي:"ملف تجديد عقد المدرب السويسري، مع إدارة النادي".

الجدير بالذكر أن فايلر سافر إلى بلاده في طائرة خاصة من أجل قضاء بعض الوقت مع عائلته حيث أوضحت تقارير إعلامية أن المدير الفني سيستشير زوجته في تجديد تعاقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.