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رياضة | الأهلي يُلاحق الساحر لضمه فى الميركاتو الصيفي

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 06:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يُلاحق الساحر لضمه فى الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى النادي الأهلي في الساعات القليلة الماضية بشرى سارة بشأن الأوروجواياني جاستون سيرينو نجم نادي صن داونز الجنوب إفريقي.

ويرغب الأهلي منذ فترة في التعاقد مع سيرينو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم خط الهجوم في الفريق بالموسم المقبل.

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وتواصل مسؤولي المارد الأحمر مع سيرينيو في الساعات الماضية لمعرفة موفقه من الانضمام إلى الفريق في الصيف المقبل.

وأبدى سيرينو ترحيب كبير بفكرة الانضمام إلى القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي ولكنه طلب انهاء الأمر مع إدارة نادي صن داونز أولا.

وسيبدأ مسئولو النادي الأهلي بالفعل في التفاوض مع نادي صن داونز خلال الأيام القادمة وتقديم عرض ضخم لإقناعهم ببيع سيرينو في نهاية الموسم الجاري.

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