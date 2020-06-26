رياضة | الأهلي يُلاحق الساحر لضمه فى الميركاتو الصيفي

تلقى النادي الأهلي في الساعات القليلة الماضية بشرى سارة بشأن الأوروجواياني جاستون سيرينو نجم نادي صن داونز الجنوب إفريقي.

ويرغب الأهلي منذ فترة في التعاقد مع سيرينو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم خط الهجوم في الفريق بالموسم المقبل.

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وتواصل مسؤولي المارد الأحمر مع سيرينيو في الساعات الماضية لمعرفة موفقه من الانضمام إلى الفريق في الصيف المقبل.

وأبدى سيرينو ترحيب كبير بفكرة الانضمام إلى القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي ولكنه طلب انهاء الأمر مع إدارة نادي صن داونز أولا.

وسيبدأ مسئولو النادي الأهلي بالفعل في التفاوض مع نادي صن داونز خلال الأيام القادمة وتقديم عرض ضخم لإقناعهم ببيع سيرينو في نهاية الموسم الجاري.