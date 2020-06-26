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رياضة | رئيس المقاولون العرب يوجه رسالة خاصة لمحمد صلاح

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 06:18 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس المقاولون العرب يوجه رسالة خاصة لمحمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه صلاح محسن رئيس نادي المقاولون العرب رسالة خاصة لمحمد صلاح نجم فريق الانجليزي بعد التتويج بلقب الدوري يوم أمس الخميس.

وحصل ليفربول على لقب البريمرليج بعد سقوط غريمه مانشستر سيتي يوم امس على يد بهدفين مقابل هدف في الجولة الثلاثين من الدوري.

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واشاد رئيس المقاولون بتتويج محمد صلاح بلقب بطولة الدوري بعد غياب 30 عاما عن الريدز قائلا: محمد صلاح يستحق التتويج بالبطولات في أوروبا، هو الأفضل في تاريخ الكرة المصرية بدون منازع.

واضاف رئيس المقاولون أنه يتوقع تتويج محد صلاح بالبطولات في الفترة القادمة بعد وصوله لمستوي رائع ومميز مع ليفربول منذا انضمامه من روما الايطالي.

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