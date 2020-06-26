رياضة | هبوط أميان وتولوز من الدوري الفرنسي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 06:18 مساءً - انت الان تقراء خبر هبوط أميان وتولوز من الدوري الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يوم الجمعة مشاركة 20 فريقا فقط في دوري الدرجة الأولى المحلي للعبة الشعبية في الموسم المقبل ليقضي بذلك على آمال فريقي أميان وتولوز في البقاء بين الكبار.

وهبط الفريقان بعد إلغاء الموسم مبكرا في أبريل الماضي نتيجة الأزمة الصحية العالمية لفيروس كورونا المستجد سريع العدوى لكن مجلس الدولة وهو أعلى محكمة إدارية في البلاد علق هبوطهما في وقت سابق من الشهر الجاري وطلب من رابطة الدوري إعادة النظر في عدد الفرق التي ستشارك في الموسم المقبل 2020-2021.

لكن فرق البطولة صوتت يوم الثلاثاء الماضي لصالح استمرار مشاركة 20 فريقا في البطولة في الموسم المقبل دون تغيير.

ويوم الجمعة قال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في بيان إنه يتمسك بالالتزام بالاتفاق بين الرابطة والاتحاد الفرنسي الذي يغطي الفترة 2020-2024 والذي يتضمن بندا ينص على إقامة دوري الدرجة الأولى المحلي بمشاركة ما بين 18 و20 فريقا.