رياضة | نجم بيراميدز يرد على عرض الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 06:18 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم بيراميدز يرد على عرض الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد نجم بيراميدز اف سي على وجود مفاوضات جادة من الزمالك للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ورفض نبيل عماد "دونجا" متوسط ميدان نادي بيراميدز، الانتقال إلى الزمالك في الصيف مفضلا الاحتراف الخارجي.

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وأبلغ دونجا بعض الوكلاء الذين عرضوا عليه الرحيل للزمالك، رفضه تماما فكرة الانتقال إلى الفارس الأبيض.

وأكد دونجا أن نادي الزمالك فريق كبير ويحترمه كثيرا لكنه يرغب في الانتقال إلى أوروبا خاصة بعد وجود عرض رسمي من ألميريا الإسباني.

ويأمل الزمالك في خطف نبيل عماد دونجا في الصيف، باعتباره نجم المنتخب المصري والذي يجيد اللعب في منطقة الوسط، ويتميز بالقوة والسرعة.