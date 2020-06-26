رياضة | "صلاح" نقطة القوة التي قادت ليفربول لحسم لقب الدوري الإنجليزي

قاد نجمنا المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي بعد سقوط منافسه المباشر مانشستر سيتي أمام تشيلسي أمس الخميس بهدف مقابل هدفين.

وبإمكان ليفربول تحقيق مجموعة من الأرقام القياسية كذلك، من بينها أكبر عدد من الانتصارات وأكبر حصيلة نقاط وأكبر فارق نقاط.

سيكون موسماً للتاريخ، لكن ما الذي يجعل فريق المدرب يورغن كلوب مثل هذه القوة التي لا يمكن إيقافها؟

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