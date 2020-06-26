الامارات | ديوكوفيتش ينقل فيروس كورونا إلى مدربه!

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شكرا لقرائتكم خبر عن ديوكوفيتش ينقل فيروس كورونا إلى مدربه! والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نجم كرة المضرب الكرواتي غوران إيفانسيفيتش الفائز سابقا ببطولة ويمبلدون الإنجليزية، والمدرب الحالي للصربي نوفاك ديوكوفيتش، اليوم الجمعة، عن إصابته بفيروس كورونا، مما يرجح انتقال العدوى إليه من لاعبه المصنف أولا عالميا الذي كان قد أعلن قبل أيام عن إصابته بالفيروس، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.
وقال إيفانيسيفيتش (48 عاما) عبر صفحته الرسمية في "إنستغرام": "للأسف.. لقد اكتشفت الان بأني مصاب بفيروس كورونا، أنا في حالة جيدة ولا أشعر بأي أعراض"، مناشدا جميع الذين خالطوه بأن ينتبهوا على صحتهم وعلى صحة ذويهم.
وكان ديوكوفيتش قد نظم بطولة جمع فيها لاعبي التنس ليكتشف بعدها إصابته في الفيروس مما أغضب الوسط الرياضي وعشاق التنس لعدم التزام اللاعب بتعليمات الحجر الصحي وتعامله مع الأوضاع الصحية الراهنة بجدية، ليخرج النجم الكبير لوسائل الإعلام مقدماً اعتذاره عما حصل.
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