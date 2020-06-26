شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينعى والدة خالد الدرندلي عضو مجلس الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نعى مجلس إدارة الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، والدة خالد الدرندلي، أمين صندوق الأهلي، إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وكانت السيدة هدى لطفي، عضو مجلس إدارة الأهلي الأسبق، قد تعرضت للإصابة بفيروس كورونا، ودخلت المستشفى قبل وفاتها بأيام.

ونشر الحساب الرسمي للزمالك عبر «فيس بوك»: «ينعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور ببالغ الحزن والأسى وفاة والدة خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي، نسأل الله تعالى أن يرحمها وأن يُلهم ذويها الصبر والسلوان».