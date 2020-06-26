شكرا لقرائتكم خبر عن فيدال: برشلونة قادر على إنهاء الموسم متوجًا بالألقاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد التشيلى أرتورو فيدال، لاعب برشلونة الإسبانى، أن الفريق الكتالونى قادر على إنهاء الموسم الجارى متوجًا بالألقاب، مشيرا إلى أن البارسا في حالة رائعة تسمح له بالفوز بلقب الدورى الإسبانى على الرغم من تنازله عن الصدارة لغريمه التقليدى ريال مدريد بفارق المواجهات المباشرة فقط.

وقال فيدال، في تصريحات نشرتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية: «مع ضغط المباريات بشكل أكبر، يجب أن نستغل الوقت للوصول إلى المباراة التالية بأفضل طريقة ممكنة»، مضيفًا: «لدينا الإمكانيات لنكون أبطالاً».

وأضاف: «الجو الرائع بين الفريق عامل مهم، لقد أصبحنا جميعا أصدقاء مقربين وهذا يساعدنا، إنه مهم جداً لأنه ينعكس على المستوى في الملعب، أنا سعيد بذلك».

وعن غياب الجماهير في الفترة الأخيرة بسبب فيروس كورونا، أوضح لاعب برشلونة: «كل ما يحدث قبل بداية المباراة هو أشياء لم يتخيلها أحد، إنها نادرة ومعقدة، ولكن بمجرد أن تبدأ يجب أن نركز قدر الإمكان على المضى قدما في المباريات».