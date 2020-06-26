شكرا لقرائتكم سلبية عينات مسحة كورونا الأولى للاعبي المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أظهرت نتائج المسحة الأولى التي خضع لها لاعبو فريق الكرة بنادي مصر المقاصة والجهازين الفني والإداري للفريق للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا سلبية جميع العينات.

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ومن المنتظر أن يخضع الفريق لمسحة ثانية خلال الأيام المقبلة للتأكد من عدم وجود أي إصابة بفيروس كورونا في صفوف الفريق.

وكان الجهاز الفني للمقاصة بقيادة إيهاب جلال قد حدد يوم 1 يوليو المقبل موعدا مبدئيا لاستئناف تدريبات الفريق، وذلك لحين التأكد من سلبية المسحة الثانية التي سيخضع لها الفريق.