سلبية عينات مسحة كورونا الأولى للاعبي المقاصة

شكرا لقرائتكم سلبية عينات مسحة كورونا الأولى للاعبي المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أظهرت نتائج المسحة الأولى التي خضع لها لاعبو فريق الكرة بنادي مصر المقاصة والجهازين الفني والإداري للفريق للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا سلبية جميع العينات.
ومن المنتظر أن يخضع الفريق لمسحة ثانية خلال الأيام المقبلة للتأكد من عدم وجود أي إصابة بفيروس كورونا في صفوف الفريق.
وكان الجهاز الفني للمقاصة بقيادة إيهاب جلال قد حدد يوم 1 يوليو المقبل موعدا مبدئيا لاستئناف تدريبات الفريق، وذلك لحين التأكد من سلبية المسحة الثانية التي سيخضع لها الفريق.
كانت هذه تفاصيل خبر سلبية عينات مسحة كورونا الأولى للاعبي المقاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.