شكرا لقرائتكم وزير الرياضة: فتح الأندية أمام الأعضاء 1 يوليو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عن موعد فتح الأندية ومراكز الشباب ، في إطار عودة النشاط الرياضى ، وعودة الحياة الى طبيعتها ، بعد غلق استمر عدة أشهر بسبب فيروس كورونا .

أكد الدكتور أشرف صبحى في تصريحات خاصة أنه وفقا لتوجيهات وتعليمات وقرارات مجلس الوزراء بقيادة المهندس مصطفى مدبولى ، فإن فتح الأندية في الفترة من 15 الى 30 يونيو لسداد الاشتراكات ، و البدء في الإجراءات والخطوات الاحترازية من تجهيز وتعقيم وخلافه ، بينما يتم فتحها للأعضاء في الأول من يوليو المقبل .

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وأضاف وزير الرياضة أن موعد فتح المنشأت الرياضية بما فيها الأندية جاء بناءا على توجيهات وقرارات من مجلس الوزراء .

وأكد وزير الشباب والرياضة، عودة كافة أنواع الأنشطة بداية من 1 يوليو وفقا للأكواد الاسترشادية المعلنة، مشدداً على التزام جميع المنشآت والهيئات الشبابية والرياضية التابعة والأندية الخاصة والعامة بالالتزام بما أعلنته الوزارة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أعلن عنها من خلال اللجنة الطبية المشكلة من جانب وزير الشباب والرياضة.

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وافق على إقامة نهائي دوري مراكز الشباب، يوم 25 يوليو المقبل، علي ملعب المركز الأوليمبي لتدريب الفرق والمنتخبات القومية، وذلك بعد قرار عودة النشاط الرياضي ابتداءاً من أول الشهر القادم.