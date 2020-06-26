اتحاد الكرة يجتمع بالبدرى الأحد لمناقشة احتياجات المنتخب

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جدة - عمرو شويل تقرر إجتماع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم مع حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول ، يوم الاحد المقبل بدلا من السبت في حضور محمد بركات مدير المتتخب للوقوف على احتياجات المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة.
كما تضمن الجلسة بين البدري ومسئولو اللجنة الخماسية معرفه ما وصلت اليه اللجنة من اقتراحات في اجتماعها مع مدربي أندية الدوري الممتاز للاطلاع عليها ومناقشتها بما يتواكب مع مصلحة المنتخب والأندية تمهيداً لإستئناف النشاط.
وجه حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول وأعضاء جهازه الكابتن محمد بركات وطارق مصطفي واحمد ايوب وسيد معوض وايمن طاهر التهنئة لنجم الفراعنة محمد صلاح، لاعب ليفربول بعد تتويجه مع فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وحصد البطولة الأهم والأكبر بين جميع دوريات العالم.
ونجح فريق تشيلسي في الفوز على نظيره مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف ليتوج ليفربول باللقب بفارق النقاط وقبل ٧ مباريات ما تزال متبقية في طريق الريدز حتى انتهاء المسابقة.
أعتبر المدير الفني للفراعنة أن مساهمة محمد صلاح في تتويج الريدز بلقي الدوري الانجليزي لهو فخر كبير لكل مصري خاصة وأن نجم الفراعنة مؤثر للغاية مع فريقه ويعتبر أهم لاعب خلال السنوات الثلاثة الماضية ويحتل حاليا صدارة هدافي الفريق في الدوري برصيد ١٧ هدفا والأكثر تسجيلا لليفربول طوال ٣ سنوات متتالية.
شدد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر على أنه من دواعي الفخر أن يساهم صلاح في تتويج فريقه بلقب غالي غاب عن دولاب بطولات ليفربول طوال 30 سنة كاملة، ومن الرائع أن يكون مؤثرا وأحد أهم اللاعبين في صفوف بطل البريميرلييج الجديد.
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