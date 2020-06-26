شكرا لقرائتكم طارق يحيى يحتفل بعقد قران نجله عبد الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل طارق يحيى، نجم الزمالك والمنتخب الوطنى السابق، بعيد قران نجله عبد الرحمن على عروسته سلمى، اليوم، الجمعة، فى حفل عائلى شهد حضور الأسرة والأصدقاء، وتقدم نجوم الزمالك والكرة المصرية بالتهنئة إلى طارق يحيى على الاحتفال بعقد قران نجله عبد الرحمن.

وتقدم مجلس الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، بالتهنئة إلى طارق يحيى بمناسبة عقد قران نجله، حيث حرص بعض أعضاء المجلس على التواصل هاتفيا مع طارق يحيى من أجل تهنئته وكذلك نجوم النادى القدامى.

من ناحية أخرى، تعمل إدارة نادى الزمالك خلال الوقت الحالى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بداية من دخول الأعضاء إلى مقر النادى وصولاً بأماكن الجلوس المختلفة، حيث تلتزم إدارة قلعة ميت عقبة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا بداية من إلزام الأعضاء بارتداء الكمامات قبل الدخول ثم الخضوع لقياس درجة الحرارة والمرور بـ"بوابات التعقيم".

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ويتواجد شريف حسين، نائب مدير الزمالك، فى مقر النادى لتنفيذ كافة التعليمات التى أصدرها المستشار مرتضى منصور رئيس النادى بشأن تجهيز مقر النادى بشكل كامل، مع العمل على تعقيم وتطهير مقر النادى بصورة مستمرة ودورية ونشر التعليمات و الإجراءات الاحترازية فى كل أنحاء النادى، لتوعية الأعضاء وإخطارهم بالتعليمات التى يجب تطبيقها لضمان سلامتهم.

كما يلزم نادى الزمالك الأعضاء بالحفاظ على المسافة بين الأفراد، وكذلك تجنب المصافحة لعدم انتشار العدوى، والتنبيه المستمر حول كافة الإجراءات الاحترازية فى مقر قلعة ميت عقبة، بعدما قامت إدارة نادى الزمالك فى الفترة الأخيرة بفتح المقر لاستقبال الأعضاء لتجديد اشتراكات العضوية تمهيدا لاستقبالهم داخل مقر النادى استعدادا لعودة النشاط الرياضى.

ومن المقرر أن يتوافد أعضاء الزمالك على مقر النادى مع تطبيق نسب تواجد الأعضاء فى الأماكن المختلفة بصورة مستمرة والمسموح بها مع التعقيم والتطهير الدورى على مدار الساعة، حيث كلف مرتضى منصور إدارات النادى المختلفة بمواصلة العمل داخل النادى لتجهيزه لاستقبال أعضاء النادى الأبيض بعد قرار عودة الأندية للعمل مع تطبيق التباعد داخل حدائق النادى والمتنزهات المختلفة والمبانى الاجتماعية مع فتح الأماكن المختلفة بواقع 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشآت.