تعرف على مواعيد المسحة الثانية لأندية الدورى المصرى

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جدة - عمرو شويل ينتظر عشاق كرةالقدم في مصر عودة الدورى المصرى مرة أخرى بعد أن أعلن وزير الرياضة دكتور أشرف صبحى بانفراجه في أزمة عودة النشاط الرياضى برمته 20 يونيو الجاري و25 يوليو المقبل على صعيد كرة القدم

"الخليج 365" يستعرض مواعيد المسحة الثانية لأندية الدورى الممتاز

وكانت أظهرت نتائج المسحة الأولى التي خضع لها لاعبو فريق الكرة بنادي مصر المقاصة والجهازين الفني والإداري للفريق للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا سلبية جميع العينات.

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مواعيد المسحة



مواعيد المسحه الثانية