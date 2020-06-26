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شكرا لقرائتكم تعرف على مواعيد المسحة الثانية لأندية الدورى المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ينتظر عشاق كرةالقدم في مصر عودة الدورى المصرى مرة أخرى بعد أن أعلن وزير الرياضة دكتور أشرف صبحى بانفراجه في أزمة عودة النشاط الرياضى برمته 20 يونيو الجاري و25 يوليو المقبل على صعيد كرة القدم
"الخليج 365" يستعرض مواعيد المسحة الثانية لأندية الدورى الممتاز
وكانت أظهرت نتائج المسحة الأولى التي خضع لها لاعبو فريق الكرة بنادي مصر المقاصة والجهازين الفني والإداري للفريق للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا سلبية جميع العينات.
مواعيد المسحة
مواعيد المسحه الثانية
مواعيد
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