شكرا لقرائتكم دجلة يُعلن فتح أبوابه للأعضاء بداية من الأربعاء ويحدد شروط الدخول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مسئولو نادى وادى دجلة، عن فتح النادى من جديد لإستقبال أعضاء الجمعية العمومية بداية من يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو المقبل، على أن يتم استقبال الأعضاء من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءَ، وذلك وفقًا لخطة وزارة الشباب والرياضة من أجل عودة الحياة الرياضية لطبيعتها بعد أن توقفت من منتصف شهر مارس الماضى بسبب انتشار فيرس كورونا.

وحدد وادى دجلة عدة شروط من أجل السماح للأعضاء بالدخول لمقر النادى، وجاءت كالتالى:

- يتم استخدام التراك بجميع الأندية من الساعة 7 صباحًا باستثناء نادى اللوتس

- يتم قياس حرارة جميع الأعضاء عند دخولهم إلى النادى، وفى حالة ارتفاع درجة الحرارة سيتعين على العضو العودة إلى المنزل.

- لن يسمح بدخول العضو من بوابات النادى فى حالة عدم التزام العضو بارتداء الكمامة، مع ضرورة الالتزام بارتدائها طوال فترة التواجد بالنادى.

-السماح بإشغال 25% فقط من سعة الأماكن المغلقة فى النادى للحفاظ على التباعد الإجتماعى مع الالتزام بمسافة 2 متر بين كل طاولة.

- عدم السماح بدخول الزوار

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- يقتصر استخدام حمامات السباحة والملاعب على تدريبات الاكاديميات والفرق الرياضية فقط.

- الأطفال مسئولية ذويهم.

- منع استخدام منطقة ألعاب الأطفال.

- يمنع التدخين منعًا باتًا داخل أسوار النادى.

- منع استخدام غرف اللوكر والشاور ، مع تشغيل فقط دورات المياه وتطهيرها بشكل دورى.

- فتح صالات الجيم اعتبرًا من 15 يوليو بنسبة 25% من سعتها

- فى حالة مخالفة تلك التعليمات، سيتم إخراج المخالفين من النادى وإحالتهم للشئون القانونية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية معهم تصل إلى حد وقفهم عن دحول الأندية.