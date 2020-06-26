شكرا لقرائتكم كلوب يهدي لقب الدوري الإنجليزي إلى أسطورة ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدى يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، سعادة هائلة عقب حسم تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وأعلن إهداء اللقب إلى كيني دالغليش، النجم والمدرب السابق للفريق، والذي تعافى مؤخرا من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وتغلب تشيلسي على مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني 2 - 1 مساء الخميس ضمن منافسات المرحلة الحادية والثلاثين التي شهدت فوز ليفربول على كريستال بالاس 4 - صفر مساء الأربعاء، ليحسم بذلك لقب الدوري لصالح ليفربول حيث يتفوق في الصدارة بفارق 23 نقطة أمام مانشستر سيتي، وذلك قبل سبع مراحل من نهاية المسابقة.

وكان آخر تتويج لليفربول بلقب الدوري الإنجليزي في موسم 1989 - 1990، قبل أن تنطلق البطولة تحت مسمى "الدوري الإنجليزي الممتاز" اعتبارا من عام 1992، وقد حسم ليفربول لقب الدوري للمرة الــ19 في تاريخه.

وقال يورغن كلوب، الذي انهمرت دموع الفرح من عينيه، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي :ليس لدي كلمات للتعبير عن هذا الشعور، إنه أمر رائع. التتويج باللقب مع هذا النادي مذهل.

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وأعلن كلوب إهداء اللقب لنجم ليفربول السابق كيني دالغليش، وأضاف: لأنني أعرف مدى دعمك لنا، هذا اللقب لك أيضا يا كيني، فقد انتظرت طوال 30 عاما كي يتوج ناديك بهذا اللقب.

وحسم ليفربول اللقب متفوقا بفارق 23 نقطة على أقرب منافسيه، ليتجاوز بذلك الرقم المسجل باسم مانشستر سيتي، الذي حسم اللقب في موسم 2017 - 2018 متفوقا بفارق 19 نقطة أمام أقرب منافسيه.

كذلك جاء تتويج ليفربول قبل سبع مراحل متبقية من مسابقة الدوري، ليكون أسرع حسم للقب في تاريخ الدوري الإنجليزي.

ونظرا لفترة توقف المنافسات بسبب جائحة كورونا، بات ليفربول أول فريق يتوج بلقب الدوري الإنجليزي في يونيو.