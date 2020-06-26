بيراميدز والمقاصة يعلنان سلبية عينات مسحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد نادي بيراميدز أن اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم تسلمت نتيجة المسحة الثانية التي خضع لها لاعبو الفريق الأول يوم الأربعاء الماضي، بعدما ظهرت سلبية نتيجة المسحة الأولى لجميع العاملين بالنادي.

وقال بيراميدز، في بيان رسمي اليوم الجمعة: "نتيجة المسحة الثانية التي خضع لها جميع العاملين ببيراميدز سلبية كذلك، مثل نتيجة المسحة الأولى ليكون أول فريق خضع للمسحتين وجاءتا سلبية تماما".

وأضاف: "نفذ بيراميدز جميع الاشتراطات المطلوبة من اللجنة الطبية، ووفر جميع الإجراءات الاحترازية وبات بمقدوره خوض التدريبات الجماعية في الأيام المقبلة عقب ثبوت سلبية المسحتين".

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من جانبه، أظهرت نتائج المسحة الأولى التي خضع لها لاعبو مصر المقاصة والجهازين الفني والإداري للفريق للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" سلبية جميع العينات.

ومن المنتظر أن يخضع الفريق الفيومي لمسحة ثانية خلال الأيام المقبلة للتأكد من عدم وجود أي إصابة بفيروس كورونا في صفوف الفريق.

وكان الجهاز الفني للمقاصة بقيادة إيهاب جلال حدّد يوم 1 يوليو المقبل موعدا مبدئيا لاستئناف التدريبات، وذلك لحين التأكد من سلبية المسحة الثانية التي سيخضع لها الفريق.