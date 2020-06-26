أبو ريدة: قرار فيفا يصب في مصلحة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قال هاني ابو ريدة عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وعضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم، إن القرار الأخير الصادر من فيفا يصب في مصلحة عودة النشاط في البلاد.

وقرر فيفا منح الاتحادات المحلية مساعدة مالية فورية إضافية تبلغ مليون يورو من أجل المساعدة على تخطي الأعباء التي فرضتها جائحة كورونا.

وأضاف أبو ريدة في تصريحات صحفية الجمعة أنه تحدث عن احتياجات الأندية المصرية والأفريقية رفقة مجموعة من زملائه، مشددًا على أن هذا القرار يصب في مصلحة عودة النشاط.

وكانت انشطة الكرة قد توقفت في العالم منذ مارس الماضي بعد تفشي فيروس كورونا مما خلف معاناة مالية كبيرة للأندية.