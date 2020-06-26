المغربي حكيمي يفضل إنتر ميلان على ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أن المغربي أشرف حكيمي، لاعب ريال مدريد الإسباني المعار إلى بوروسيا دورتموند الألماني، وافق على الانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لما نشرته شبكة "سكاي سبورتس" بإيطاليا اليوم الجمعة، فإن أشرف حكيمي منح إدارة إنتر ميلان الضوء الأخضر من أجل الحصول على خدماته هذا الصيف بدلا من العودة إلى ريال مدريد.

وأشارت "سكاي" إلى أن إنتر ميلان اقترب من الاتفاق مع ريال مدريد على ضم الظهير الأيمن البالغ من العمر 21 عاما مقابل ما يقرب من 40 مليون يورو.

يُذكر أن أشرف حكيمي لفت الأنظار إليه في الموسم الجاري خاصةً في مواجهة إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا، ونجح اللاعب في تسجيل تسعة أهداف وصناعة 10 آخرين في جميع المسابقات.