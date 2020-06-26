مرتضى منصور ينعى والدة أمين صندوق الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: تقدم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك وجميع أعضاء المجلس والعاملين بالنادي ، بخالص العزاء لخالد الدرندلى أمين صندوق النادى الأهلى لوفاة والدته اليوم. وكتب رئيس الزمالك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" : ينعى مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور وجميع أعضاء المجلس والعاملين بالنادي والدة خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي والتي وافتها المنية اليوم داعين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. Advertisements وتوفيت، صباح اليوم الجمعة هدى لطفي عضو مجلس إدارة الأهلي الأسبق بعد صراع مع المرض. وشغلت الفقيدة عضوية مجلس إدارة الأهلي في دورتين متتاليتن مع الفريق مرتجى 1976 ثم في الدورة التي بدأت عام 1980 في ولاية صالح سليم الرئاسية الأولى . ونعى النادي الأهلي فقيدته الراحلة داعياُ المولى عز وجل أن يتغمدها بالرحمة والمغفرة ويسكنها فسيح جناته وأن يرزق أهلها الصبر والسلوان كما نعى حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر وفاة والدة الدرندلي.

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