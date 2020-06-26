كلوب: لا أريد تمثالا.. والتاريخ لم يعد عبئا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

ظل الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، متواضعا رغم التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز بالإصرار على أنه لا يريد تمثالًا، مشيرا إلى أنه تواصل مع عائلته قبل 10 ثوان من نهاية مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي.

وتغلب تشيلسي على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني مساء أمس الخميس، ليحسم بذلك لقب الدوري الإنجليزي رسميا لصالح ليفربول حيث يتفوق في الصدارة بفارق 23 نقطة أمام مانشستر سيتي قبل سبع جولات من النهاية.

وتحدث كلوب في أول مؤتمر صحفي له كبطل لبريميرليج عن مكالمة لعائلته قبل تأكيد التتويج باللقب مباشرة قائلا: "اتصلت بأسرتي قبل 10 ثوانٍ من صافرة النهاية، أخبرتهم أنني أحبهم وقالوا إنهم يحبونني، كانت تلك لحظة جميلة حقا".

وأضاف: "لم أكن متأكدا من أن ذلك سيحدث لكنني لم أشك في ذلك، إنه أمر لا يصدق. لقد كنا جيدين قبل أربعة أعوام، جيدين قبل ثلاث سنوات، الموسم الماضي كان لا يصدق، وهذا الموسم استثنائي للغاية لا يُعلى عليه".

وواصل: "بعد لقاء كريستال بالاس، قررنا مشاهدة مباراة تشيلسي ومان سيتي معًا في قاعة فورمبي، ولم يكن هناك أي حد سوانا، أجرينا اختبارات كورونا مرتين هذا الأسبوع وكان الجميع بخير، فأقمنا حفلة شواء وشاهدنا المباراة".

وأكمل: "ما زلت أريد أن أعيش لمدة 30 أو 40 عامًا، لست مهتمًا بتشييد تمثال لي، لا يجب أن تتم مقارنتنا مع أساطير النادي الذين لعبوا لهذا النادي وفازوا بكل شيء في الماضي، لا تجوز المقارنة".

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وتابع: "كانت الأشهر الـ13 الماضية خاصة جدًا بالنسبة لنا، إنها فترة لا تصدق في حياتي لأكون صادقًا، لا يمكنني أن أكون أكثر امتنانًا لكوني جزءً منها. ونحن لن نتوقف".

وتوجه كلوب بالشكر إلى جماهير ليفربول على التحلي بالصبر في سنواته الأولى بين أسوار "آنفيلد" قائلا: "التاريخ لم يعد عبئا، سيكون خلفيتنا الرائعة على أساس ما نقوم به".

وكان آلاف المشجعين احتشدوا خارج استاد أنفيلد، معقل ليفربول، عقب مباراة أمس للاحتفال، وقال أحد المشجعين إنه يفترض أن يوقع كلوب عقدا "مدى الحياة" مع النادي، بعد الجهود التي بذلها مع الفريق.

وعلق كلوب قائلا: "لا يمكنني أن أقول إنني سأوقع عقدا مدى الحياة، لكنني ساستمر هنا لفترة. أشكرك كثيرا".

ويحل ليفربول في مباراته المقبلة بالدوري الإنجليزي، ضمن المرحلة الـ32، ضيفا على مانشستر سيتي، المتوج باللقب الموسم الماضي، يوم الخميس المقبل، وقال كلوب إنه لا يمانع أن يشكل الفريق المنافس الممر الشرفي التقليدي للاعبي ليفربول في بداية المباراة.

وقال كلوب :"لا اعتقد أننا يمكننا التأثير على هذا (التقليد). نحن الأبطال وسنتصرف على أرض الملعب وكأننا لم نفز بشيء".

وأتم "نورمال وان" كما يُلقب قائلا: "أشعر أنني قريب جدًا من هذه المدينة منذ أول يوم جئت فيه إلى هنا، أحب الطريقة التي يرون بها الحياة والطريقة التي يختلفون بها، أحب روح ليفربول، وإذا لم أكن أحب الأشخاص فلن أبقى هنا لتسع سنوات ".