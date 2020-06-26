خاص.. الكشف عن موقف مصر من خوض البطولة العربية في قطر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشف مصدر في الاتحاد المصري لكرة القدم عن الموقف من المشاركة في بطولة الأندية والتي أعلن عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم للأندية العربية.

وقال مصدر في اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة من خلال تصريحا خاصة لمصراوي: "الأمور مازالت مبكرة للحديث عن هذه الدورة ومشاركة مصر فيها، لكن الأمر سيكون محل نقاش من جانب الدولة واتحاد الكرة والمدير الفني، القرار لن يؤخذ بسهولة، سنحتاج مناقشة طويلة، الأمور مازالت مبكرة في الوقت الحالي."

وكان الفيفا نشر بيانًا أمس عن عدد من الأمور والتي خلص إليها مجلس الفيفا في الاجتماع الذي جرى يوم الخميس.

وأعلن مجلس فيفا على موافقته إقامة بطولة للمنتخبات العربية في 2021، والتي ستضم لاعبين محليين وستكون خارج الأجندة الدولية، على أن تقام في دولة قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر 2021.