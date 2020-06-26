موسم أسطوري منتظر.. ليفربول يلاحق 4 أرقام قياسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حقق ليفربول لقبه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 30 عاما، حيث يتصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 83 نقطة، متقدما بفارق 23 نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي قبل سبع جولات من نهاية المسابقة.

وبعد فوزه بجدارة بلقب بريميرليج، يستطيع ليفربول بطل أوروبا الآن استعادة الثقة وبقدراته على حصد الألقاب الكبيرة، خاصة مع الأرقام القياسية التي شهدتها مسيرته نحو منصة التتويج باللقب المحلي في الموسم الحالي.

وخلال المراحل السبعة المتبقية، ستكون هناك 21 نقطة فقط متاحة، لن يتمكن من خلالها مانشستر سيتي أو أي فريق آخر من اللحاق بليفربول، حتى وإن فاز بجميع مبارياته وخسر الريدز جميع مبارياته المتبقية.

وقبل توقف الموسم، كان ليفربول في طريقه لأن يكون أسرع فريق يحقق لقب الدوري ليكسر الرقم القياسي لمانشستر يونايتد عندما حقق لقب 2000-2001 في 14 أبريل، إلا أنه انتظر حتى 25 يونيو ليتوج باللقب.

أرقام مميزة نجح ليفربول في تحقيقها هذا الموسم، لكن هناك أرقام قياسية أخرى يسعى الريدز إلى تحطيمها حاليا، وقد تمنحه فرصة حاسمة لإنهاء حملة لا مثيل لها في تاريخ بريميرليج، نستعرضها في السطور التالية:

- فارق النقاط الأكبر:

ليفربول في طريقه لتحطيم الرقم القياسي لفارق النقاط مع أقرب ملاحقيه، حيث يتصدر حاليا الترتيب بفارق 23 نقطة عن مانشستر سيتي، وهو الفارق الأكبر حتى الآن.

وحقق مانشستر سيتي الرقم القياسي في أكبر فارق نقاط بالدوري الإنجليزي الممتاز، عندما نال اللقب في الموسم قبل الماضي 2017-2018 بفارق 19 نقطة عن أقرب ملاحقيه.

وسيحل ليفربول ضيفا على مانشستر سيتي يوم الخميس المقبل، قبل أن يواجه الريدز كلا من أستون فيلا، برايتون، بيرنلي، آرسنال، تشيلسي ونيوكاسل يونايتد، فيما سيلعب السيتي ضد كل من ساوثهامتون، نيوكاسل يونايتد، برايتون، بورنموث، واتفورد ونوريتش سيتي.

- أكبر عدد نقاط في موسم:

يتصدر ليفربول جدول المسابقة حاليا برصيد 86 نقطة، وتتبقى في الموسم الحالي سبع مراحل ما يعني أن ليفربول يمكنه تحقيق رقم قياسي آخر هذا الموسم، ليس على مستوى إنجلترا فقط بل على المستوى الأوروبي أيضا، بالوصول إلى الرقم السحري 107 نقاط.

وكان أكبر عدد من النقاط أحرزه أي فريق في موسم واحد بالدوري المحلي في بلاده بأوروبا هو 106 نقاط حصدها سلتيك مع تتويجه بلقب الدوري الاسكتلندي في موسم 2016-17، وهو نفس الرقم القياسي الذي حققه ريدينج، كأكبر عدد من النقاط في تاريخ الدوري الإنجليزي بكل درجاته (106 نقاط في 2005-2006).

ويمكن لليفربول تحطيم هذا الرقم القياسي بحصد 107 نقاط، بشرط تحقيق الفوز في جميع المباريات السبعة المتبقية له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

لكن ليفربول يكفيه فقط الحصول على 15 نقطة أخرى من الـ21 المتبقية، لتحطيم الرقم القياسي لأكبر عدد من النقاط التي جمعها فريق واحد في موسم الـ38 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، عندما سجل مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا 100 نقطة في موسم (2017-18).

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- أكبر عدد انتصارات في موسم:

حقق ليفربول الفوز في 28 مباراة هذا الموسم بعد مرور 31 جولة، ويحتاج إلى أربعة انتصارات أخرى لمعادلة رقم مانشستر سيتي القياسي، الذي بلغ 32 فوزا في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز، أما في حالة تحقيقه خمسة انتصارات في الجولات السبع المتبقية سيكون كافيا لتحطيم رقم السيتي والانفراد بالرقم القياسي.

حقق ليفربول الانتصار في الـ16 مباراة التي لعبها على ملعبه حتى الآن هذا الموسم، ويحتاج إلى الفوز بمبارياته الثلاث المتبقية باستاد آنفيلد (أمام أستون فيلا، بيرنلي وتشيلسي)، ليصبح أول فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز ينتصر في مبارياته الـ19 بملعبه في موسم واحد، ليحطم الرقم المسجل باسم تشيلسي، مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، وهو 18 انتصارا من 19 مباراة.

وحصد كل من تشيلسي (2005-2006) ومانشستر يونايتد (2010-2011) ومانشستر سيتي (2011-2012) 55 نقطة على ملعبهم في بريميرليج.

أما خارج الديار، فاز ليفربول في 12 من أصل 15 حيث تعادل فقط مع مانشستر يونايتد وإيفرتون وخسر أمام واتفورد، ويمكن للريدز معادلة الرقم القياسي لأكبر عدد من الانتصارات خارج الأرض في موسم واحد، لكن سيحتاج الفريق إلى الفوز في مباريات الأربعة المتبقية للتساوي مع مانشستر سيتي الذي حققه 16 انتصارا بعيدا عن ملعب الاتحاد في موسم 2017-18.

- أكبر عدد أهداف في موسم:

تبدو المهمة شبه مستحيلة على ليفربول الذي يملك في رصيده 70 هدفا حتى الآن سجلهم في 31 مباراة في الموسم الحالي (2019-20)، في الوقت الذي يملك فيه مانشستر سيتي الرقم القياسي برصيد 106 أهداف سجلهم في موسمه التاريخي (2017-18).

يتأخر ليفربول عن مانشستر سيتي بفارق 36 هدفا، وبالتالي سيتعين على رفاق صلاح تسجيل ما يبلغ معدله 5.14 هدفا في المباراة الواحدة بالجولات السبع المتبقية من أجل ملاحقة رقم السيتيزنز.

أرقام حققها ليفربول بالفعل هذا الموسم:

* حطّم ليفربول الرقم القياسي في أسرع تتويج بلقب بريميرليج، وذلك قبل 7 جولات من نهاية المسابقة، متجاوزا ما حققه مانشستر يونايتد في موسم (2000-2001) ومانشستر سيتي في الموسم قبل الماضي (2017-2018)، عندما نال الفريقان اللقب مع تبقي خمس جولات على نهاية الموسم.

* يمتلك ليفربول بالفعل الرقم القياسي لأكبر عدد من الانتصارات المتتالية على أرضه (23 مباراة) وتحديدا منذ 9 فبراير 2019 حتى الآن، ويمكنه أن يواصل تعزيز ذلك الرقم القياسي بدءً من 5 يوليو المقبل حين يستضيف أستون فيلا على ملعب آنفيلد.

* عادل ليفربول الرقم القياسي لأكبر عدد من الانتصارات المتتالية بعد تحقيق الفوز في 18 مباراة على التوالي بالتساوي مع سلسلة مانشستر سيتي التي حققها في 2017، قبل أن يكسر واتفورد السجل الرائع للريدز بإسقاط الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة في فبراير الماضي.

* خلال أول 21 مباراة بالدوري هذا الموسم، حقق لاعبو ليفربول رقما قياسيا أوروبيا لأفضل بداية لأي فريق على الإطلاق في أي من بطولات الدوري المحلية الخمسة الكبيرة بأوروبا، حيث حصد الفريق 61 نقطة من 63 نقطة متاحة بالفوز في 20 مباراة من أصل 21.

* بفوزه على توتنهام في يناير الماضي، حصد ليفربول 104 نقاط من آخر 38 مباراة لعبها بالدوري الإنجليزي وقتها، ليحقق رقما قياسيا غير مسبوق في تاريخ بريميرليج على مدار 38 لقاء بالمسابقة، متجاوزًا 102 نقطة حصدهم السيتي في 2018 وتشيلسي في 2005.

* رغم الهزيمة من واتفورد، ظل مسلسل حفاظ ليفربول على سجله خاليا من الهزائم هو ثاني أطول مسلسل من المباريات المتتالية بدون هزيمة لأي فريق في الدوري الإنجليزي، حيث يتفوق عليه أرسنال فقط والذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم في 49 مباراة متتالية بين عامي 2003 و2004.