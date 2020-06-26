"أبرزهم جيرارد.. أساطير حمراء لم تعرف مذاق "بريميرليج" مع ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

منذ التتويج الأخير بقيادة أسطورتي الفريق كيني دالجليش وأيان راش عام 1990، حُرم العديد من أساطير فريق ليفربول من معانقة كأس الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" بعدما غاب التتويج بدوري القسم الأول عن النادي الأحمر لثلاثين عامًا.

ورغم تحقيق العديد من الإنجازات، أبرزها التتويج بدوري أبطال أوروبا عامي 2005 و2019، إلا أن لقب بريميرليج ظل مستعصيًا على نجوم ليفربول، حتى نجح المدير الفني الألماني يورجن كلوب في قيادة الفريق لموسم تاريخي، انتهى بتتويج مبكر للغاية.

ويعد ستيفن جيرارد قائد ليفربول السابق، المعتزل عام 2016، والذي لعب 17 عامًا متتاليًا بالقميص الأحمر كان فيه "روح" ليفربول، أبرز النجوم الذين خسروا فرصة إضافة لقب بريميرليج إلى قائمة إنجازاتهم.

وكان جيرارد الذي لعب 710 مباريات بالقميص الأحمر، وسجل 186 هدفًا، بطلًا لواقعة درامية، حرمت ليفربول من لقب كان وشيكًا، عندما انزلق في مشهد لا يُنسى أمام السنغالي ديمبا با مهاجم تشيلسي، ليسجل الأخير هدفًا فتح الباب أمام فوز تشيلسي بثنائية قبل جولتين من نهاية موسم 2013/2014، ليقتنص مانشستر سيتي اللقب في نهاية الموسم.

وساهم جيرارد في تتويج ليفربول بتسعة ألقاب مختلفة، أبرزها دوري أبطال أوروبا 2005، الذي شهدت مواجهته النهائية التاريخية عودة أسطورية بعد تأخر الفريق الإنجليزي أمام إيه سي ميلان الإيطالي بثلاثية نظيفة في الشوط الأول.

إلى جانب جيرارد، لم تتح الفرصة أمام روبي فاولر أحد أبرز مهاجمي ليفربول عبر تاريخه للتتويج بالبطولة المحلية الأهم، على مدار تسعة مواسم لعبها بالقميص الأحمر، كانت ثمانية منها متتالية، بين 1993 و2001، قبل عودته في موسم 2006/2007.

وسجل فاولر 183 هدفًا لمصلحة ليفربول خلال الفترتين اللتين لعبهما بقميص الفريق، وساهم في تتويج الفريق بخمسة ألقاب.

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مايكل أوين، المهاجم الذي كان حديث العالم عندما بزغ نجمه في صفوف ليفربول نهاية تسعينيات القرن الماضي ومطلع القرن الحالي، كان أيضًا أحد أبرز الأسماء التاريخية التي حُرمت من إنجاز التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وبفضل تألقه الملفت، وضع أوين اسم ليفربول في لائحة شرف الكرة الذهبية، عندما عانقها كأفضل لاعبي العالم عام 2001، وهو اللاعب الوحيد الذي حقق ذلك الإنجاز بين نجوم ليفربول على مدار التاريخ.

ومنذ تصعيده لصفوف الفريق الأول في عمر 16 عامًا، حتى رحيله إلى ريال مدريد عام 2004، سجل أوين 158 هدفًا في شباك منافسي ليفربول، خلال 297 مباراة رسمية لعبها.

جيمي كاراجر المدافع التاريخي وأحد أبرز المحللين في الوقت الحالي خسر فرصة التتويج باللقب المحلي الثمين على مدار مسيرته الطويلة مع ليفربول، والتي امتدت لسبعة عشر عامًا، بين 1996 و2013، مثلت مسيرته الاحترافية بالكامل.

ويعد كاراجر ثاني أكثر اللاعبين مشاركة بقميص ليفربول على مدار تاريخ النادي، حيث مثله في 737 مباراة في مختلف المسابقات، ولعب دورًا بارزًا في تتويجه بأحد عشر لقبًا خلال تلك الحقبة.

ورغم أنه لم يلعب بقميص ليفربول سوى في أربعة مواسم فقط، إلا أن الأوروجواياني لويس سواريز أصبح أحد أبرز الأسماء التي خسرت فرصة المساهمة في إنجاز تتويج الفريق الأحمر بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وانضم سواريز إلى ليفربول قادمًا من أياكس أمستردام عام 2011، وقدم مستويات مبهرة خاصة في الموسمين الأخيرين، وكاد أن يكون أحد أبرز الأسماء التي لعبت دورًا فرديًا في تتويج فريقها بلقب بريميرليج، قبل خسارة اللقب في موسم 2013/2014 الذي سجل خلاله 31 هدفًا في المسابقة، وأنهاها بمشهد بكاء أصبح أحد أشهر مشاهد الفريق في تاريخ المسابقة.