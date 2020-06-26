المنتخب الأولمبي يبدأ الاستعداد لطوكيو 2021 في سبتمبر

قرر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب، بدء استعدادات الفريق القومي لأولمبياد طوكيو 2021، بمعسكر ينطلق خلال فترة التوقف الدولي التي تبدأ من31 أغسطس حتى 8 سبتمبر.
تمسك شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي بإقامة المعسكر بعيدًا عن موقف بطولة الدوريواستئناف النشاط خاصة وأنه يرغب في الاستفادة من فترات التوقف الدولية لإعداد المنتخب بشكل قوي ومميز للأولمبياد.
وكان غريب نجح في قيادة المنتخب الأولمبي للفوز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والصعود للأولمبياد.
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