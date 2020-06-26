تحديد موعد الكشف الطبي لآرثر تهميدًا لانتقاله ليوفنتوس

أقترب آرثر ميلو لاعب وسط برشلونة من الانتقال لصفوف يوفنتوس بعد ضغط من إدارة البرسا من أجل الموافقة على الرحيل لليوفي.

يسعى نادي برشلونة لحسم صفقة تبادلية مع يوفنتوس، بضم ميراليم بيانيتش لاعب اليوفي، ورحيل آرثر في

المقابل إلى يوفنتوس.

اشارت التقارير الصحفية الإسبانية بأن آرثر ميلو سيذهب نهاية الأسبوع المقبل، لإجراء كشف الفحوصات الطبية، تمهيدا لإتمام صفقة انتقاله ليوفنتوس.

وأنهى نادي يوفنتوس اتفاقه مع اللاعب

للانضمام إلى الفريق، براتب سنوي يقدر ب 5.5 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت، وهو ثلاث أضعاف راتبه مت برشلونة.

كما أنها يوفنتوس اتفاقه مع برشلونة والأمر نفسه للبرسا بشأن ضم بيانيتش، الذي سيوقع لمدة ٤ سنوات ويحصل على راتب سنوي مقابل 7.5 مليون يورو في الموسم الواحد.