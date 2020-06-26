بالفيديو.. إنجاز تاريخي ليورجن كلوب بعد فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي

أضاف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول إنجازاً جديداً لقائمة طويلة من الإنجازات والأرقام القياسية عقب تتويج الريدز رسمياً بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
ونجح ليفربول في حصد لقب البريمييرليج للمرة ال 19 عبر تاريخه وللمرة الأولي بعد غياب طويل استمر ل 30 عاماً كاملة.
إنجاز فريد
ونجح كلوب في أن يصبح أول مدرب الماني ينجح في الفوز بالدوري الإنجليزي طوال 131 عاماً، وذلك بعد عام واحد من الفوز بلقب دور أبطالأوروبا مع الريدز.
ويتصدر المدربون الإنجليز قائمة أكثر المدربين تحقيقاً للقب حيث نجح 36 مدرباً إنجليزياً في الفوز 58 لقباً للدوري الإنجليزي، بينما نجحت المدرسة الإسكتلندية في حصد اللقب في 37 مناسبة عبر عشرة مدربين.
ونجح 4 مدربون إيطاليون في حصد اللقب في أربعة مناسبات، مقابل ثلاثة مرات للفرنسي آرسن فينجر وهو الفرنسي الوحيد الذي نجح في حصد لقب
النجمة الثالثة
وأضاف كلوب بهذا الإنجاز الفريد نجمة ثالثة لمشواره التدريبي، بعد أن توج من قبل بلقبي لبطولة الدوري الألماني "بوندزليجا" رفقة بروسيا دورتموند.
وأضاف كلوب ثالث بطولاته في مسابقات الدوري لسجله الحافل بالعديد من البطولات في مقدمتها لقب دوري أبطال أوروبا الذي حققه العام الماضي.
وحقق كلوب لقب لكأس العالم للأندية مع ليفربول الي جانب لقب السوبر الأوروبي، كما فاز مع دورتموند بلقب في كأس المانيا ولقبين للسوبر الألماني.
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