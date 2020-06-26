مدرب مانشستر يونايتد: تتويج ليفربول بالبريميرليج يؤلمني

أكد اوليه جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، شعوره بالألم لرؤية ليفربول يتوج بلقب الدوري الانجليزي الممتاز ، "البريميرليج".
وأشار سولشاير بأنه يرى ذلك الأمر حافز للاعبيه من أجل الفوز خلال جولات المقبلة، والعودة، بعد مرور سبع سنوات على آخر لقب بريميرليج حققه مانشستر يونايتد.
أضاف سولشاير خلال المؤتمر الصحفي
وتابع المدير الفني لمانشستر يونايتد: "أحسنت كلوب أنتولاعبيك، بشكل عام في كل مرة يرفع شخص غيرنا الكأس أشعر بالألم، أعتقد أن هذا شهور مرتبط لكل من محبي نادينا سواء لاعبين أو مشجعين".
وواصل: "نريد العودة إلى طريق الفوز وهذا هو التحدي الذي يواجهنا حاليًا".
وتوج ليفربول بلقب البريميرليج بشكل رسمي أمس الخميس، بعد خسارة أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي الوصيف أمام تشيلسي بهدفين مقابل هدف، ليكسر عقدة الثلاثين عام غياب عن آخر لقب الدوري.
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