الزمالك ينعي والدة خالد الدرندلي أمين صندوق الأهلي

ينعى مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور وجميع أعضاء المجلس والعاملين بنادي الزمالك والدة خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي والتي وافتها المنية اليوم داعين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. صندوق النادي الأهلي والتي وافتها المنية اليوم داعين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. وتوفيت والدة خالد الدرندلي أمين صندوق الأهلي، اليوم الجمعة متأثرة باصابتها بفيروس صندوق الأهلي، اليوم الجمعة متأثرة باصابتها بفيروس كورونا

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