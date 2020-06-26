المقاصة يؤكد سلامة جميع اللاعبين بعد مسحة كورونا الأولى

أكد وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر المقاصة أن نتيجة المسحة الطبية الأولى للفريق جاءت سلبية بالكامل.

وقال هويدي:" المسحة الأولى أثبتت عدم وجود إصابات بفيروس

ولم يحدد المقاصة بعد موعد عودة التدريبات انتظاراً لإجراء المسحة الطبية الثانية. للفريق جاءت سلبية بالكامل.وقال هويدي:" المسحة الأولى أثبتت عدم وجود إصابات بفيروس كورونا في الفريق".ولم يحدد المقاصة بعد موعد عودة التدريبات انتظاراً لإجراء المسحة الطبية الثانية.

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