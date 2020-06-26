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المقاصة يؤكد سلامة جميع اللاعبين بعد مسحة كورونا الأولى

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أكد وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر المقاصة أن نتيجة المسحة الطبية الأولى

للفريق جاءت سلبية بالكامل.
وقال هويدي:" المسحة الأولى أثبتت عدم وجود إصابات بفيروس في الفريق".
ولم يحدد المقاصة بعد موعد عودة التدريبات انتظاراً لإجراء المسحة الطبية الثانية.
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