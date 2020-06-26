اتحاد الكرة ينعي والدة خالد الدرندلي أمين صندوق الأهلي

نعى اتحاد الكرة، هدى لطفي والدة خالد الدرندلي أمين الصندوق في الأهلي، والتي وافتها المنية بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وقال اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: فيس بوك: ينعي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة السيد الأستاذ عمرو الجنايني وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والعاملون به الأستاذة الفاضلة/ هدى موسى لطفي عضو مجلس إدارة السابق في الأهلي ووالدة خالد الدرندلي أمين الصندوق بالقلعة الحمراء، التي وافتها المنية اليوم، سائلين المولى أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أسرتها ومحبيها الصبر الجميل، وإنا لله وإنا إليه راجعون". هدى موسى لطفي عضو مجلس إدارة السابق في الأهلي ووالدة خالد الدرندلي أمين الصندوق بالقلعة الحمراء، التي وافتها المنية اليوم، سائلين المولى أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أسرتها ومحبيها الصبر الجميل، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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