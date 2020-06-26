الغوص والإنقاذ يناقش عودة النشاط الرياضي

اجتمع اليوم الكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والانقاذ مع السادة المديرين الفنيين و مدربين فرع الاتحاد بالإسماعيلية ، وذلك في ضوء صدور قرار معالي السيد رئيس مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضي.
شهد الاجتماع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية بحضور عدد ١٦ مدرب من اندية: (نادي الكهرباء الرياضي و نادي الإسماعيلي و نادي التمساح و نادي القناة الرياضي و نادي النوبي و نادي الكشافه البحريه و نادي السكه الحديد و نادي عثماثونالرياضي و منتزه بدر الرياضي و نادي الباجور الرياضي و نادي مركز شباب المنوفيه و نادي الجمهوريه الرياضي و نادي ستاد شبين الرياضي و نادي مركز شباب ممشيه بنها ) .
تناول السيد رئيس الاتحاد الحديث عن الارشادات الصحية والاجراءات الاحترازية الصادره من وزاره الشباب والرياضة والواجب إتباعها خلال التدريبات والبطولات.
أكد الشاذلي لمدربي الاندية بأن الفرصه لازالت سانحة لحصول طلاب الثانويه العامهعلى درجة الحافز الرياضي بشرط اقامة البطولة قبل نهاية شهر اغسطس 2020.
تحدث في الاجتماع مدربي الاندية عن الخطط التدريبيه المزمع البدء بها إلى جانب اطلاعهم على التعليمات الصادرة من وزارة الشباب والرياضة وتعهدوا بتنفيذها .
وقد أسفر الاجتماع عدد من التوصيات المهمة كالأتي
١- تنظيم بطولة الجمهوريه للسباحة بالزعانف مسافات قصيرة ومياه مفتوحة نهاية اغسطس 2020.
٢- ضرورة ألتزام المدربين بتطبيق الاجراءات الاحترازية خلال التدريبات.
٣- أصدار نشرة من الاتحاد المصري للغوص والانقاذ بالاجراءات والتعليمات الصادره من وزارة الشباب والرياضة لتطبيقها خلال التدريبات.
٤- تشكيل لجنة من خبراء الاتحاد لمتابعة التدريبات للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقوف على سلامة اللاعبين.
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