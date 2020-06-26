اخبار الرياضه

الحكومة المصرية تهنئ محمد صلاح بعد فوزه بالدوري الانجليزي مع ليفربول

0 نشر
أشرف فاروق 0 تبليغ

Advertisements

هنأت الحكومة المصرية، جناح المنتخب المصري محمد صلاح، على فوزه ببطولة الدوري الانجليزي الممتاز مع فريقه .

وفاز ليفربول بلقب الدوري الانجليزي الممتاز، للمرة التاسعة عشر في تاريخه، بعد خسارة منافسه مانشستر سيتي أمام أمس بهدفين مقابل هدف.

وأجرى وزير المصري أشرف صبحي، اتصالاً هاتفيًا بلاعب ليفربول الانجليزي محمد صلاح، قدم له من خلاله التهنئة بعد فوزه بلقب الدوري الانجليزي الممتاز.

Advertisements

وأعرب وزير الرياضة عن سعادته البالغة بفوز محمد صلاح بلقب الدوري الانجليزي الممتاز مع ليفربول، ودخوله التاريخ كأول لاعب مصري يحقق هذا الإنجاز.

ويحتاج محمد صلاح لتسجيل 3 أهداف خلال المباريات السبعة المتبقية بالدوري الانجليزي ليصل إلى الهدف رقم 20، ويتخطى لاعب ليستر سيتي “جيمي فاردي” صاحب الـ19 هدف، ليتصدر قائمة هدافي البريميرليج، ويفوز باللقب للعام الثالث على التوالي.

وفاز محمد صلاح خلال مشواره مع ليفربول بلقب دوري ابطال اوروبا، والسوبر الاوروبي، وكأس العالم للأندية، وأخير بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة المصرية تهنئ محمد صلاح بعد فوزه بالدوري الانجليزي مع ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا