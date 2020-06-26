الحكومة المصرية تهنئ محمد صلاح بعد فوزه بالدوري الانجليزي مع ليفربول

هنأت الحكومة المصرية، جناح المنتخب المصري محمد صلاح، على فوزه ببطولة الدوري الانجليزي الممتاز مع فريقه ليفربول.

وفاز ليفربول بلقب الدوري الانجليزي الممتاز، للمرة التاسعة عشر في تاريخه، بعد خسارة منافسه مانشستر سيتي أمام تشيلسي أمس بهدفين مقابل هدف.

وأجرى وزير الرياضة المصري أشرف صبحي، اتصالاً هاتفيًا بلاعب ليفربول الانجليزي محمد صلاح، قدم له من خلاله التهنئة بعد فوزه بلقب الدوري الانجليزي الممتاز.

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وأعرب وزير الرياضة عن سعادته البالغة بفوز محمد صلاح بلقب الدوري الانجليزي الممتاز مع ليفربول، ودخوله التاريخ كأول لاعب مصري يحقق هذا الإنجاز.

ويحتاج محمد صلاح لتسجيل 3 أهداف خلال المباريات السبعة المتبقية بالدوري الانجليزي ليصل إلى الهدف رقم 20، ويتخطى لاعب ليستر سيتي “جيمي فاردي” صاحب الـ19 هدف، ليتصدر قائمة هدافي البريميرليج، ويفوز باللقب للعام الثالث على التوالي.

وفاز محمد صلاح خلال مشواره مع ليفربول بلقب دوري ابطال اوروبا، والسوبر الاوروبي، وكأس العالم للأندية، وأخير بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

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