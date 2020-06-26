وفاة والدة عضو الاهلي “الدرندلي” بعد اصابتها بـ”فيروس كورونا”

توفت ظهر اليوم عضو إدارة الاهلي السابق، ووالدة أمين صندوق النادي الحالي خالد الدرندلي “السيدة هدى لطفي”، اثر اصابتها بـ”فيروس كورونا”.

وأصيبت والدة خالد الدرندلي بـ”فيروس كورونا” خلال الأيام الماضية، وبسبب تدهور الحالة الصحية لها، تم وضعها في “العناية المركزة” حتى توفاها الله منذ قليل.

وتقدم مجلس إدارة الاهلي برئاسة محمود الخطيب، بالتعازي إلى أمين صندوق النادي خالد الدرندلي، في وفاة المغفور لها بإذن الله، والدته السيد هدى لطفي.

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يذكر أن ظهير الاهلي أحمد فتحي، كان قد أعلن اصابة زوجته وبناته بـ”فيروس كورونا”، قبل أن يعلن عن شفائهم مؤخرا.

ولم تكن تلك الاصابات الوحيدة بـ”فيروس كورونا” في الوسط الرياضي، حيث أصيب عدد من الرياضيين وأقاربهم، مثل المدير الفني لاتحاد الكرة المصري محمود سعد، ونجلة لاعب الزمالك السابق خالد الغندور، وأتم الله عليهم الشفاء.

وأعلنت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، وجود عدد من الحالات الايجابية المصابة بـ”فيروس كورونا” في بعض الأندية التي أجرت المسحة الطبية للعاملين والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين بها، استعدا لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز.

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