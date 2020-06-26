مصدر خاص | يوضح حقيقة انتقال اكرامي من الاهلي إلى بيراميدز

أصبحت كل التقارير والتكهنات التي كانت قد أكدت انتقال حارس مرمى الاهلي شريف اكرامي، إلى صفوف بيراميدز خلال الميركاتو الصيفي 2020 في مهب الريح بعد ان كشف مصدر مقرب من شريف اكرامي، عدم صحة الأخبار التي ربطت بين رحيله عن الاهلي عقب انتهاء تعاقده الحالي، وانضمامه لنادي بيراميدز.

واعلن قائد الاهلي شريف اكرامي في وقت سابق رغبته في انهاء مشوار مع الشياطين الحُمر عقب انتهاء تعاقده مع النادي بنهاية الموسم الحالي، من أجل خوض تجربة جديدة.

ويرى الحارس الدولي أن استمراره مع الاهلي بات صعبا في ظل اعتماد المدير الفني للفريق السويسري رينيه فايلر، على محمد الشناوي بشكل أساسي في حراسة مرمى العرين الاحمر، ووضع علي لطفي في المرتبة الثانية، بالإضافة إلى مطالبته بالتعاقد مع حارس جديد.

وقال المصدر: “لم يوقع شريف اكرامي على عقود انتقاله لنادي بيراميدز كما انتشر في وسائل الاعلام، الحارس لن يلعب له”.

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وأتم: “اكرامي سيحسم مستقبله خلال الشهر المقبل، والأيام كفيلة بتوضيع كل الأمور، واثبات أن كل ما تردد بشأن انضمام الحارس إلى بيراميدز عار تماما من الصحة”.

وصنع شريف اكرامي تاريخ هائل مع الاهلي، وفاز معه بعدد كبير من الألقاب المحلية والقارية، حيث فاز بالدوري المصري الممتاز 7 مرات، وكأس مصر مرة، والسوبر المصري 5 مرات، ودوري ابطال افريقيا مرتان، وكأس الاتحاد الافريقي “الكونفدرالية” مرة، وكأس السوبر الافريقي مرتان”.

يذكر ان بيراميدز قد قام الموسم الماضي بضم لاعب وسط الاهلي السابق عبد الله السعيد، بعد رحلة قصيرة قضاها في صفوفي اهلي جدة السعودي.

كما نجح في الحصول على خدمات ظهير الاهلي الدولي احمد فتحي، بعد رفض اللاعب تجديد تعاقده مع نادي الحالي والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

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