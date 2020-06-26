رياضة | فرمان فايلر يحسم مصير صفقة الأهلي المنتظرة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر فرمان فايلر يحسم مصير صفقة الأهلي المنتظرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب النادي الأهلي منذ فترة طويلة في التعاقد مع أسامة جلال مدافع نادي إنبي ومنتخب مصر الأولمبي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتواصل الأهلي مع اللاعب لمعرفة موقفه من الانضمام للفريق ورحب بشكل كبير بذلك الأمر ولكن طلب انهاء الصفقة مع إنبي.

Advertisements

وفتح مسئولو القلعة الحمراء مفاوضات مع إنبي خلال الساعات القليلة الماضية لإنهاء صفقة أسامة جلال ووافق النادي بعد أن حصل على موافقة حلمي طولان برحيل اللاعب إلى الأحمر.

ولكن طلب حلمي طولان أن يضم إنبي محمد شريف لاعب الفريق والمعار من صفوف الأهلي بشكل نهائي ليوافق على رحيل أسامة جلال إلى الأحمر.

وسينتظر مسئولو الأهلي عودة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق من سويسرا ليحسم موقفه بشأن اتمام هذه الصفقة من عدمه.