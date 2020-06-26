رياضة | سلبية عينات المسحة الأولى للاعبي مصر المقاصة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر سلبية عينات المسحة الأولى للاعبي مصر المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقوم الأندية خلال الأيام الحالية بإجراء مسحات للكشف عن فيروس كورونا على اللاعبين والمدربين والإداريين والعاملين تمهيدًا لاستئناف النشاط الرياضي .

وأظهرت نتائج المسحة الأولى التي خضع لها لاعبو فريق الكرة بنادي مصر المقاصة والجهازين الفني والإداري للفريق للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا سلبية جميع العينات.

ومن المنتظر أن يخضع الفريق لمسحة ثانية خلال الأيام المقبلة للتأكد من عدم وجود أي إصابة بفيروس كورونا في صفوف الفريق.

وكان الجهاز الفني للمقاصة بقيادة إيهاب جلال قد حدد يوم 1 يوليو المقبل موعدا مبدئيا لاستئناف تدريبات الفريق، وذلك لحين التأكد من سلبية المسحة الثانية التي سيخضع لها الفريق.