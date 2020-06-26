رياضة | موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بالدوري الاسباني

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بالدوري الاسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق سيلتا فيجو نظيره برشلونة غدًا السبت ضمن مباريات الجولة ال 32 من بطولة الدوري الاسباني فى لقاء مهم بالنسبة للبلوجرانا لصدارة الليجا .

ويرغب برشلونة فى استعادة صدارة الدوري الاسباني والذي استطاع ريال مدريد أن يكون فى المركز الأول رغم عدم وجود فارق فى النقاط .

ويلتقي برشلونة مع سيلتا فيجو بالدوري الاسباني يوم السبت فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية .

ويحتل برشلونة المركز الثانى برصيد 68 نقطة بينما سيلتا فيجو فى المركز السادس عشر برصيد 33 نقطة.

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ينتظر برشلونة الإسباني خلال الفترة المقبلة 7 مباريات متبقية له ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

سوف يلاقي سيلتا فيجو واتليتكو خلال الشهر الحالي، بينما يواجه فياريال، اسبانيول، بلد الوليد، واوساسونا، وفي الأخير ألافيس، خلال الشهر المقبل "يوليو".

وتأتي مباريات برشلونة المتبقية في الدوري الإسباني كالآتي:

برشلونة وسيلتا فيجو.. 27 يونيو، ضمن منافسات الجولة 32، عند الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت السعودية.

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برشلونة واتليتكو مدريد.. 30 يونيو، عند الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الجولة 33.

برشلونة وفياريال، يوم 5 يوليو، ضمن منافسات الجولة 34، عند الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية.

برشلونة واسبانيول، يوم 8 يوليو، عند الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الجولة 35.

برشلونة وبلد الوليد، ضمن منافسات الجولة 36، يوم 12 يوليو، عند الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت السعودية.

برشلونة واوساسونا، يوم 15 يوليو، عند الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت السعودية، في إطار مباريات الجولة 37.

برشلونة وألافيس، يوم 19 يوليو، عند الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الجولة 38.

جدير بالذكر أن برشلونة يتواجد في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 68 نقطة.

وكان برشلونة حقق الفوز في المباراة السابقة له أمام اتليتك بلباو ضمن منافسات الجولة الماضية من الدوري الإسباني الممتاز، بهدف دون رد.