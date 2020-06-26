رياضة | كارتيرون يحسم مصير صفقة الزمالك الجديدة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يحسم مصير صفقة الزمالك الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك موقف صفقة النادي الجديدة من التعاقد معها خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وكان نادي الزمالك قد دخل في مفاوضات مع النادي المصري البورسعيدي من أجل ضم كريم العراقي هذا الصيف.

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ورفض باتريس كارتيرون التعاقد مع كريم العراقي في ظل اقتراب القلعة البيضاء من ضم اللاعب التونسي حمزة المثلوثي والذي يشغل الجبهة اليمنى أيضاً.

ويعاني نادي الزمالك في الفترة الأخيرة في مركز الظهير الأيمن، وذلك خاصة بعد رحيل حمدي النقاز في بداية الموسم الجاري.



واقترب مسئولو نادي الزمالك من تجديد عقد حازم إمام الظهير الأيمن للفريق خلال الأيام القادمة.