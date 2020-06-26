رياضة | نجم الدوري المصري.. فريق إمارتي يهدد صفقة الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الدوري المصري.. فريق إمارتي يهدد صفقة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر النادي الأهلي اهتمام كبير بالتعاقد مع حسام حسن مهاجم نادي سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم خط الهجوم في الفريق بالموسم القادم.

ودخل أحد أندية الدوري الإماراتي في منافسة مع الأهلي لضم حسام حسن في الصيف المقبل بعد أن أظهر اهتمام كبير بضم اللاعب.

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ويستعد النادي الإماراتي الذي يريد ضم حسام حسن لدفع مبلغ ضخم إلى نادي سموحة لبيع اللاعب بعد أن أكد النادي السكندري أنه لا يمانع في بيع اللاعب في الصيف ولكن بشرط وصول عرض مناسب له.

وكان المارد الأحمر قد دخل في مفاوضات مع سموحة لضم حسام حسن وطلب النادي مبلغ 30 مليون جنية للموافقة على بيع اللاعب ولكن الأهلي حدد مبلغ 15 مليون جنية فقط لضم اللاعب.

والأرجح في الوقت الحالي أن يقوم نادي سموحة ببيع حسام حسن إلى النادي الإماراتي للاستفادة من بيعه ماديا أو أن يعقد صفقة تبادلية مع الأهلي.