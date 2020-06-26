رياضة | كلوب يكشف رد فعله بعد هزيمة السيتي والتتويج بلقب البريميرليج

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر كلوب يكشف رد فعله بعد هزيمة السيتي والتتويج بلقب البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن ردة فعله بعد هزيمة فريق مانشستر سيتي بالأمس وتتويج الريدز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ عام 1990.

وقال كلوب في تصريحات صحفية : "أنا سعيد حقًا، ومن الواضح أنها لحظة جيدة جدًا، ويظهر لي أنه إنجاز كبير حقًا، حيث انها رحلة رائعة قام بها اللاعبين في وقتي هنا ".

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وأضاف : "أراد الناس أن يكون لهم تاريخهم، وأراد اللاعبون كتابة تاريخهم، ولقد أُعطينا الوقت وإسخدمنا ذلك الوقت بشكل جيد، ويعرف الناس أنني أعرف مدى أهمية ذلك بالنسبة لنا ومدى أهمية المدرب، ولن يكون ذلك ممكنا بدونهم هذة هي الحقيقة".

وتابع : "اتصلت بأسرتي قبل 10 ثواني من صافرة نهاية مباراة السيتي، وكان لدينا مكالمة قلت لهم إنني أحبهم، ولقد أحببوني وكانوا يشاهدون المباراة، وتعد تلك اللحظة جميلة للغاية وشعور مختلف".