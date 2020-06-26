رياضة | رغم ارتفاع عدد المصابين بكورونا.. بيع 175 ألف تذكرة لسباق إندي 500

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر رغم ارتفاع عدد المصابين بكورونا.. بيع 175 ألف تذكرة لسباق إندي 500 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤولو حلبة إنديانابوليس إنه تم بيع نحو 175 ألف تذكرة لسباق إندي 500 والذي تأجل من 24 مايو إلى 23 أغسطس بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأبلغ أليكس ديمرون نائب رئيس الحلبة رويترز في رسالة عبر البريد الالكتروني :"هذا الرقم صحيح. مع الأخذ الاعتبار أن أغلب هذا الرقم يمثل التجديد لتذاكر سباق إندي 500 والتي تم بيعها بعد أسابيع عقب سباق العام الماضي.

وأضاف :"على مدار الأشهر الماضي وتطور وضع فيروس كورونا لم ندشن حملة ترويجية لبيع التذاكر".

ويجذب السباق، والذي يعتبر أكبر حدث رياضي في يوم واحد حول العالم، ما بين 250 و300 ألف شخص وتمثل عملية بيع 175 ألف تذكرة فقط في الأوقات الطبيعية أمرا مقلقا لكن في ظل تفشي مرض كوفيد-19 فتجمع هذا العدد سيكون مرعبا.

وعاد النشاط الرياضي في أغلب الرياضات لكن بدون حضور الجماهير.

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وسمحت رياضات أخرى بعدد محدد من الجماهير وإجراءات صحية وسلامة صارمة.

ولو سمح مسؤولو الحلبة بحضور هذا العدد سيكون أكبر تجمع في الولايات المتحدة منذ تفشي فيروس كورونا الذي أجبر الرياضات في أمريكا الشمالية على التوقف منذ مارس.

وتواجه أمريكا زيادة في أعداد المصابين بالفيروس.

وسجت أمريكا أكثر من 36 ألف إصابة يوم الأربعاء بفارق قليل عن الرقم القياسي البالغ 36426 إصابة في 24 أبريل.

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