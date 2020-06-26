رياضة | يوفنتوس يستهدف التعاقد مع نجم البريميرليج

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يستهدف التعاقد مع نجم البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستهدف مسؤولو فريق يوفنتوس الإيطالي التعاقد مع نجم الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.

وأبدى ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس رغبته في ضم المهاجم الجابوني ايميريك اوباميانج لاعب ارسنال الإنجليزي هذا الصيف.

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وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن يوفنتوس استفسر في الساعات الماضية عن موقف اوباميانج من الرحيل عن الجانرز بنهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد ايميريك اوباميانج مع فريق أرسنال في نهاية صيف موسم 2021.

وأوضحت التقارير أن أرسنال يسعى خلال الفترة الحالية لتمديد عقد اوباميانج لمدة موسمين قادمين لينتهي عقده في 2023 من أجل الحفاظ على اللاعب.