رياضة | الأهلي يخوض المحاولة الأخيرة لضم موليكا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 26 يونيو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يخوض المحاولة الأخيرة لضم موليكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التعاقد مع جاكسون موليكا نجم نادي مازيمبي الكونغولي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حيث قدم الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عرض رسمي لضم موليكا مقابل مليون و٥٠٠ ألف دولار، من أجل ضمه لصفوف المارد الأحمر خلال الصيف المقبل.

Advertisements

وأشارت تقارير صحفية، أن نادي مازيمبي الكونغولي رفض العرض المقدم لضم موليكا من قبل الأهلي، رغم كبر العرض المادي من قبل المارد الأحمر.

وتابعت التقارير، أن مازيمبي رفض العرض بسبب وجود الأهلي في قارة أفريقيا، ويعد منافس قوي للفريق الكونغولي، وينافسه على الألقاب، لذلك يفضل مازيمبي بيع اللاعب خارج القارة الإفريقية.

وقرر المارد الأحمر في التقدم بعرض أكبر لضم موليكا، من أجل إقناع مازيمبي بالموافقة، لتدعيم صفوف الأهلي خلال الميركاتو الصيفي المقبل